Magandalar yine sahnede! Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtılar
Diyarbakır'da müzik sesinin yüksek olduğu, düğün konvoyundaki cipin camından sarkan kişi, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada tepki çekti.
01 Şubat 2022, Salı 14:38 Son Güncelleme:
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Dün akşam Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, düğün çıkışı araç konvoyu oluşturan bir grup, kornalara basıp, yüksek sesli olarak müzik açtı.
Konvoydaki cipin camından sarkan kimliği belirsiz kişi de tabancayla havaya doğru rastgele 4 el ateş etti.
Bu anlar, araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Burak EMEK/ DHA
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