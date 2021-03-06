Türkiye Mağarada kumar oynamışlar, özel hareket operasyon yaptı

Mağarada kumar oynamışlar, özel hareket operasyon yaptı

Türkiye

Mağarada kumar oynamışlar, özel hareket operasyon yaptı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesine düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

06 Mart 2021, Cumartesi 13:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan mağaralar ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dağlık alandaki mağaralara giden caddelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, demir kapılarla kapatılan bazı mağaralara özel harekat ekipleri "koçbaşı" kullanarak girdi. Bu mağaralarda oturma alanları, masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.


Drone desteği verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar oynatma malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vahşet! Edirne'de 8 yavru köpek yakılarak öldürüldü