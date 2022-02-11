İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana gelen olayda, alışveriş yapma bahanesiyle mağazaya gelen Berivan Y., bir süre reyondaki ürünleri inceledi.

Pantolon almak istediğini ancak kendisine uygun bedenin bulunmadığını söyleyen Berivan Y.'ye mağaza sahibi Musa Yeşiltaş, istediği bedenin depoda olabileceğini söyledi. Kadının hareketlerinden şüphelenen Yeşiltaş, iş yerine ait depoya gitti. Burada cep telefonuna kurulu olan güvenlik kameralarından mağazadaki kadını izlemeye başladı.









TEZGAHTARI OYALADI

Mağaza sahibinin depoya gitmesini fırsat bilen Berivan Y., bir yandan mağaza çalışanını oyaladı, bir yandan da reyonda bulunan iki adet pantolunu alarak, koltuk altına sakladı. Tezgahtarı sohbet ederek oyalamaya devam eden Berivan Y., elbiselerin asılı olduğu askılığı perdeleme yaparak, koltuk altındaki iki pantolunu yanındaki poşete koydu.

MAĞAZA SAHİBİ O ANLARI CANLI OLARAK İZLEDİ

O anları canlı olarak izleyen mağaza sahibi depodan çıkarak, hızlı adımlarla mağazaya geldi. Berivan Y.'ye istediği pantolonun bedenin depoda da bulunmadığını söyledi. Yeşiltaş, kadının reyondan aldığı iki pantolonun ücretini ödemesini beklerken, Berivan Y., mağazadan çıkmaya çalıştı. Bu sırada Musa Yeşiltaş, kadına iki pantolon aldığını ve ücretini ödemesini istedi. Berivan Y., ise pantolon almadığını söyleyince Yeşiltaş elindeki poşeti alarak, içindekileri tezgahın üzerine koydu.

POLİSE HABER VERDİ

Yeşiltaş, durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, mağaza sahibi Musa Yeşiltaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"KENDİSİNDEN ŞÜPHELENDİM"

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayını anlatan Musa Yeşiltaş, "Mağazamıza pantolon almak için bir kadın geldi. Aradığı bedeni bulamadığını söyledi. Bende zaten kadının hal ve hareketlerinden şüphelenmiştim. Depoya giderek, telefon üzerinden güvenlik kameralarını açarak, canlı olarak mağazayı izlemeye başladım. Kadın, çalışanımızı oyalayarak, reyondan aldığı iki pantolonu yanındaki poşete koyunca depodan çıkarak mağazaya geldim. İstediği bedenin olmadığını söyledim. Bunun üzerine kadın, mağazadan ayrılacağı sırada gitmesine engel olarak elindeki poşeti aldım ve içindeki pantolonları çıkartıp tezgahın üzerine koydum. Bana 'dalgınlığıma geldi. Ücretini ödeyecektim' dedi. Daha sonra bizleri tehdit etmeye başladı. Polise haber verdim. Şikayetçi olmam üzerine gözaltına alındı" dedi.