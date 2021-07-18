Magazin 'Magazin D Yaz' bayram ekranında dopdolu

'Magazin D Yaz' bayram ekranında dopdolu

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'Magazin D Yaz' bayram ekranında dopdolu

Kanal D’de hafta içi her gün Tara de Vries’in sunumuyla izleyici ile buluşan Magazin D Yaz, bayramda renkli isimlerin konuk olacağı canlı yayınlarla keyifli dakikalar yaşatacak.

18 Temmuz 2021, Pazar 14:57 Son Güncelleme:
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Bodrum’dan gerçekleşecek yayınların ilk konuğu 19 Temmuz Pazartesi (arefe) günü Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey olacak.

Kanal D’nin müzik dolu programı Şarkılar Bizi Söyler’in sevilen ismi Hakan Altun ise 20 Temmuz Salı günü özel bayram röportajıyla canlı yayında sevenleriyle buluşacak.

Türk Sanat Müziği’nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy 22 Temmuz Perşembe günü, Türk pop müziğinin başarılı ismi Derya Uluğ ise 23 Temmuz Cuma günü Magazin D Yaz’da çok özel açıklamalarla konuk olacak.

Ünlüler dünyasında olup bitenler, tatil beldelerinden en sıcak ve özel görüntüler ‘Magazin D Yaz’ ile hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de...

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