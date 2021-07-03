1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın kızı olan Tara de Vries, hafta içi her gün yayınlanan Magazin D Yaz programını sunacak. Özel röportajların, davetlerin, Çeşme ve Bodrum’dan canlı bağlantıların v ene yeni magazin haberlerinin olduğu Magazin D Yaz’ın sunucusu Tara de Vries’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu.

MAGAZİN D YAZ’IN SUNUCUSU TARA DE VRİES KİMDİR?

Tara de Vries, 6 Ekim 1998 tarihinde Hollanda Amsterdam’da dünyaya geldi. 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ve Hollandalı iş insanı Watze de Vries’ın kızı olan Devries, Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde eğitimi aldı.

17 Aralık 2018 tarihinde Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil etti, ancak kâinat güzeli Filipinli Catriona Gray oldu. Tara De Vries ise dereceye giremedi.

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özlem Kaymaz, öğrenim hayatına Bahariye İlkokulu’nda başladı. 1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde Milli Yüzücü olarak pek çok Türkiye rekoru ve şampiyonluklarına imza attı. Daha 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk kızı olarak magazin tarihine geçti.

Özlem Kaymaz, 1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü'nde Milli Windsurf'çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam etti, 1990 yılındaki Dünya Windsurf Şampiyonası'na gitti ve ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Profesyonel spor hayatına son vermesinin ardından Miss Turkey Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve 1992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

18 yaşındayken Türkiye Güzeli tacını giyen Özlem Kaymaz, o dönem ‘Sörfçü Türkiye Güzeli’ ve ‘İtalyan Liseli’, olarak hafızalarda yer etti. 90'lı yıllarda Top Model olarak podyumlara çıkan Özlem Kaymaz, ülke içinde ve yurtdışında düzenlenen uluslararası defilelerde yer aldı.

Özlem Kaymaz, 1997 yılında Hollandalı iş insanı Watze de Vries ile evlendi ve eşinin memleketi Hollanda’ya taşındı. 15 yıl sonra boşanarak 3 çocuğuyla Türkiye’ye temelli dönüş yaptı.

Yurt dışında kaldığı süre boyunca çocuklarını yetiştirmenin yanı sıra kendine de yatırım yapan Özlem Kaymaz nager sendromlu oğlunun da etkisiyle sağlıklı yaşam, pedagoji, çocuk sağlığı, psikolojisi ve gelişimi, dünya mutfağı ve sanat tarihi alanlarında kendini geliştirdi.

Oğlunun ameliyatları için 2007-2009 yılları arasında New York’da yaşayan Özlem Kaymaz, Daniel’in hikayesinin benzer sendromlarla dünyaya gelen çocuklara ve ailelerine rehber olması için çalışmalar yapmaya devam ederken hemcinslerine 'daha iyi bir ben' sloganıyla destek vermeye devam etti.

15 yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Özlem Kaymaz 2015 genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı oldu.



