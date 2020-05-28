Magazin Magazincileri alarma geçiren buluşma

Magazincileri alarma geçiren buluşma

Magazin

Magazincileri alarma geçiren buluşma

4 yıllık birliktelikten sonra geçen yıl ayrılan Irina Shayk ve Bradley Cooper ayrılık sonrası ilk kez birlikte görüntülendi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Rus model Irina Shayk (34) ile ABD’li oyuncu Bradley Cooper (45), 4 yıllık birliktelik sonrası geçen yıl ayrılmıştı. Shayk, bu ayrılık sonrası ilk kez önceki gün Cooper’ın New York’taki evine giderken görüntülendi. Birlikte 4 saat geçiren ikili, dışarıdan sipariş ettikleri kahveleri gelince kapıya çıktı. Bu buluşma hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin 2 yaşında bir kızı var.

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