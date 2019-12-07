Magazinde kasım raporu! O efsaneyi konuştuk

Medya Takip Merkezi'nin Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı rapora göre; kasım ayının en çok konuşulan ismi 17 Kasım’da hayatını kaybeden tiyatronun efsanesi Yıldız Kenter oldu. 91 yaşındaki sanatçının “Öldükten sonra yakılmak istiyorum” demesi 8 bin 770 habere konu oldu.

Acun Ilıcalı: Ne kadar kazandığımı 6 saat hesaplamanız lazım

Vergi rekortmenleri arasında 83’üncü sırada yer alan Acun Ilıcalı ise ikinci sıradaydı. “Ne kadar kazandınız?” sorusuna “6 saat hesaplamamız lazım” cevabını veren Acun Ilıcalı hakkında bu ve benzeri konularda 5 bin 307 haber yapıldı.

Haluk Bilginer üçüncü

Listenin üçüncü sırasında Uluslarası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer var. Haluk Bilginer’in başarısı 4 bin 327 habere yansıdı. Yabancı basında ise 1.300 haber çıktı.

Can Yaman’ın Madrid’de gördüğü ilgi, kalabalığın ajanstan olduğu iddiaları ve oyuncunun art arda yaptığı skandal açıklamalar medyada 3 bin 443 haber ile karşılık buldu.

Her ay listede mutlaka yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ise 2 bin 267 haberle beşinci oldu.