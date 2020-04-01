Magazinin yıldızları da ‘Biz Bize yeteriz Türkiyem’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ adıyla koronavirüse karşı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ilk adımı Seda Sayan attı. 100 bin TL bağış yaptı. Şarkıcı, AHBAP Derneği’ne de 360 ailenin 2 aylık masrafını karşılamak için destek verdi.

Mustafa Ceceli kampanya kapsamında 50 bin TL bağışta bulundu.

AHBAP’ın kurucusu, rock’çı Haluk Levent, “Cumhurbaşkanımızın çağrısına 30 bin TL ile katılıyorum” diye konuştu.

Polat Yağcı, Ferhat Göçer ve Hande Yener’in de aralarında olduğu birçok şarkıcı bağış rakamlarını açıklamadı.

Şahan Gökbakar kampanyaya katılan ilk komedyen oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı hesaba yardım yaptı ama miktarını söylemedi. “Eşim Selin Gökbakar ile bizim de ihtiyaç sahipleri için çorbada ufak bir tuzumuz olsun. Hepimiz aynı gemideyiz” dedi.

Amerika’dan katıldı

Salgın nedeniyle sahibi olduğu yapım şirketinin çalışanlarına ücretli izin verdiğini söyledi. Bodrum’dan yazlık alan ve Türkiye aşığı olan Amerikalı şarkıcı Della Milles de Instagram’dan şunları yazdı:

“Şu an Türkiye’de değilim ancak kalbim sizinle. Ben de ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına katılıp bağış yapıyorum.”





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