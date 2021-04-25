Magdy Afsha Galatasaray ve Beşiktaş'ın takibinde
Al Ahli forması giyen Mısırlı oyuncu Magdy Afsha Galatasaray ve Beşiktaş tarafından takip ediliyor. Oyuncunun menajerinin bizzat açıkladığına göre iki Türk kulübü ve Celtic Magdy Afsha için yarış halinde.
25 Nisan 2021, Pazar 10:58 Son Güncelleme:
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Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Muhammed Magdy Afsha'nın menajeri Abdelrahman İsmail, oyuncunun peşinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğunu söyledi.
Mısır'da bir radyo istasyonunda açıklamalar yapan menajer, "Galatasaray, Beşiktaş ve Celtic, Muhammed Magdy Afsha'nın transferi için mücadele ediyor. Al Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek. Al Ahly'de şimdilik mutlu." ifadelerini kullandı.
Mısır Milli Takımı forması da giyen ve hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak kendine bir yer edinen Afsha, bu sezon takımında 22 maça çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Milliyet
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