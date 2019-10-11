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Magnezyum zannettiğinizden çok ama çok daha önemli bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinin çeşitli belirtileri olur. Vücudumuzda meydana gelen birtakım aksaklıklar çoğu zaman vitamin eksikliğine işaret eder. D ve B12 vitamini eksikliğinin çok fazla olduğu gibi magnezyum eksikliği de çok fazla karşımıza çıkmaktadır. Magnezyum çoğu besin gruplarında bulunur. Magnezyum eksikliği belirtileri, magnezyum hangi besinlerde var, magnezyumun faydaları nelerdir gibi soruların cevaplarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Günal açıkladı… İşte magnezyum hakkında tüm bilinmeyenler…





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Magnezyum eksikliği belirtileri

Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği, sıklıkla gözden kaçırılan bir sağlık sorunudur. Magnezyum eksikliğinin nedenleri değişkenlik gösterir. Yetersiz beslenme vücutta magnezyum kaybına neden olan en önemli etkendir. Magnezyum eksikliğinin çeşitli belirtileri bulunmaktadır. magnezyum eksikliği belirtilerinin en belirgin olanı vücutta meydana gelen kas seğirmeleridir.

Magnezyum eksikliği belirtilerini sıralamak gerekirse şu şekilde ayırabiliriz;

Kas seğirmeleri

Seğirme, titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin belirtileridir. En kötü durum senaryolarında, eksiklik nöbetlere veya kasılmalara neden olabilir

Zihinsel bozukluk

Zihinsel bozukluklar, magnezyum eksikliğinin bir başka olası sonucudur. Ek olarak, gözlemsel araştırmalar düşük magnezyum seviyelerini artan depresyon riski ile ilişkilendirmiştir. Magnezyum eksikliği zihinsel uyuşma, duygu eksikliği, deliryum ve hatta komaya neden olabilir.

Osteoporoz

Osteoporoz, zayıf kemikler ve artmış kemik kırılma riski ile karakterize bir hastalıktır.

Osteoporoz alma riski birçok faktörden etkilenir. Bunlar arasında yaşlılık, egzersiz eksikliği ve zayıf D ve K vitaminleri sayılabilir.

İlginçtir ki, magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörüdür. Eksikliği doğrudan kemikleri zayıflatabilir, ancak aynı zamanda kemiklerin ana yapı taşı olan kalsiyumun kan seviyelerini düşürür .

Yorgunluk ve kaslarda zayıflık

Fiziksel veya zihinsel yorgunluk veya zayıflık ile karakterize bir durum olan halsizlik, magnezyum eksikliğinin bir başka belirtisidir.

Magnezyum eksikliği, halsizliğe veya kas zayıflığına neden olabilir. Ancak, bunlar diğer semptomların eşlik etmediği sürece özel bir eksiklik belirtisi değildir.

Yüksek tansiyon

Hayvanlar üzerine yapılan araştırmalarda, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini ve kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan yüksek tansiyonu arttırabileceğini gösteriyor

Düzensiz kalp atışı

Magnezyum eksikliğinin semptomlarından biri kalp aritmi veya inme veya kalp yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyon riskini artırabilecek düzensiz kalp atışıdır.

Magnnezyum eksikliğinin bir diğer belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

• Kronik yorgunluktan, halsizlik ve isteksizlikten yakınıyorsanız,

• Adet döneminiz şiddetli sancılarla geçiyorsa,

• Ansızın gelen ve giderek sıklaşan migren ağrılarınız varsa,

• Gün içinde enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız,

• Tahammülsüz ve sinirli olmaya başladıysanız sebebini uzaklarda aramayın.

Magnezyumun faydaları nelerdir?

Tıpkı B12, D vitamini, omega-3 eksiklikleri gibi magnezyum eksikliğinin de ne kadar önemli bir sorun olduğunun farkına varmalıyız. Çünkü magnezyum zannedildiği gibi sadece kas fonksiyonlarında görev alan, sinir iletimimizde önemli fonksiyonlar üstlenen kemik bütünlüğüne destek veren sıradan bir mineral değildir.

Eğer yeterli, dengeli ve çeşitli beslenen biriyseniz, özel bazı sağlık sorunlarınız söz konusu değilse kolay kolay magnezyum eksikliği yaşamazsınız.

Çünkü pek çok besin bol miktarda magnezyum içerir. Ayrıca deniz suyu magnezyum açısından oldukça zengindir. Yılda en az bir kez denize giderek vücudunuzun magnezyum ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilirsiniz.

Magnezyum hangi besinlerde bulunur?

Magnezyum hangi besinlerde var? Sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Sıklıkla tükettiğimiz besinlerde magnezyum miktarı günlük ihtiyacımızı neredeyse karşılayacak seviyede bulunmaktadır. işte Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Günal’ın açıkladığı magnezyum hangi besinlerde bulunur sorusunun cevabı…

• Ceviz, badem, fındık, fıstık

• Mercimek, kuru fasulye, bezelye, nohut

• Koyu yapraklı sebzeler (pazı, marul, ıspanak)

• Nane, roka

• Pancar

• Hurma, incir, kayısı, avokado

• Ay ve kabak çekirdeği

• Fasulye, bezelye, börülce

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Kısa bir dipnot geçmek gerekirse; ıspanak, pazı vb. yeşil yapraklı sebzelerden magnezyum kazanabilmek için bu besinleri mümkün olduğu ölçüde çiğ tüketmeye veya buharda pişirmeye çalışın.

Listeyi daha da uzatırsak süt ürünlerinde (özellikle peynirde), tavuk etinde ve balıkta da bol miktarda magnezyum bulabilirsiniz. Ancak paketlenmiş, rafine besinlerde magnezyum bulabilmemiz için adeta bir mikroskopa ihtiyacımız olabilir.





Tavsiye edilen günlük magnezyum miktarı ne kadardır?

Günlük magnezyum ihtiyacı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Gün içinde ağır bir işte çalışan bir kişi ile büyüme çağında olan bir çocuğun ihtiyaç duyduğu magnezyum miktarı aynı olmamaktadır. Kısacası yaş ve kilo faktörleri günlük magnezyum ihtiyacı için belirleyici olan etkenlerdir. Uzmanlarca belirlenmiş olan listeye göre 14-18 yaş arasında olan kadınların günlük 360 mg, erkeklerin ise 410 mg magnezyum alması gerekir. 19-30 yaş arasında olan kadınların günlük 310 mg, erkeklerin 400 mg magnezyum alması gerekirken, 31 yaş ve üzerindeki kadınların günlük 320 mg, erkeklerin ise 420 mg magnezyum alması gerekmektedir.