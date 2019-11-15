Magnezyum nedir? Magnezyum nelerde bulunur?
Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği oldukça sık rastlanan bir sağlık problemidir. Magnezyum insan vücudunda en fazla bulunan dördüncü mineraldir. Vücut ve beyin sağlığı açısından bir çok önemli rolü olan magnezyum oldukça faydalıdır. Günlük beslenme tarzınız yeterince sağlıklıysa sizde yeteri düzeyde magnezyum alıyorsunuz demektir. Magnezyumla ilgili merak edilen " magnezyum nedir, magnezyum nelerde bulunur " sorularının yanıtı haberimizde.
Magnezyum eksikliğinin semptomları genellikle kas krampları, yüz tikleri, zayıf uyku ve kronik ağrı olarak bilinir. Magnezyum eksikliği ilaçlarla giderileceği gibi günlük hayatımızda tükettiğimiz besinlerle gidermemiz de mümkün. Magnezyum nelerde bulunur diyorsanız haberimize bir bakalım..
Magnezyum nedir?
Magnezyum protein sentezi, kas ve sinir fonksiyonu, kan glikozu kontrolü ve kan basıncı regülasyonu dahil olmak üzere vücutta çeşitli biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen 300'den fazla enzim sistemindeki bir kofaktördür. Enerji üretimi, oksidatif fosforilasyon ve glikoliz için magnezyum gereklidir. Kemiğin yapısal gelişimine katkıda bulunur; DNA, RNA ve antioksidan glutatyonun sentezi için gereklidir. Magnezyum, hücre zarları boyunca kalsiyum ve potasyum iyonlarının aktif taşınmasında da rol oynar. Bu, sinir sinyali iletimi, kas kasılması ve normal kalp ritmi için önemli bir süreçtir. Erişkin bir vücut yaklaşık 25 gr magnezyum içerir. Kemiklerde % 50-60 oranında magnezyum bulunur ve geri kalanların çoğu yumuşak dokularda yer alır. Toplam magnezyumun % 1'inden azı kan serumundadır ve bu seviyeler sıkı bir şekilde kontrol altında tutulur. Günlük magnezyum ihtiyacı 0.75 ile 0.95 milimol (mmol)/L arasında değişmektedir. Hipomagnezemi ya da magnezyum eksikliği, serum magnezyum düzeyinin 0.75 mmol/L'den az olduğu durumu nitelemektedir. Magnezyum homeostazı büyük ölçüde böbrek tarafından kontrol edilir. Magnezyum durumu düşük olduğunda idrar atılımı azalır.
Magnezyum nelerde bulunur?
⦁ Avokado
⦁ Bitter çikolata
⦁ Kuruyemiş
⦁ Tofu
⦁ Baklagiller
⦁ Tohumlar
⦁ Tam tahıllar
⦁ Yağlı balıklar (uskumru, halibut, somon vs..)
⦁ Soya peyniri
⦁ Muz
⦁ Yapraklı yeşillikler
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