Magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeleri

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

100 gr krema

1 paket bebe bisküvisi

10 adet çilek veya muz

1 yemek kaşığı tereyağı

Magnolia tatlısının yapılışı

Un, nişasta, vanilya, toz şeker, ve süt eklenir. Yumurtanın sarıları ayrılır. Ve yumurta karışıma eklenir. İyice muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra muhallebiye tereyağı eklenir ve hızlıca karıştırılır. Biraz ılıdıktan sonra krema eklenir.

Bisküvileri rondodan geçirin. Magnoliayı servis edeceğiniz bardaklara çilekleri yerleştirin sonra 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvileri bardaklara ekleyin. Üzerine muhallebiyi dökün ve üzerine bisküvi ile süsleyin. En üste de ister çilek ister muz veya çikolatalarla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun