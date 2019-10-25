Magnolia tatlısı nasıl yapılır?
Hem hafif hem de yapılışı kolay bir tatlı olan Magnolia tatlısı kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik tatlılardan biri. Peki, Magnolia Tatlısı nasıl yapılır? İşte dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz lezzetli Magnolia tatlısı tarifi...
Magnolia tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeleri
1 litre süt
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
2 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
100 gr krema
1 paket bebe bisküvisi
10 adet çilek veya muz
1 yemek kaşığı tereyağı
Magnolia tatlısının yapılışı
Un, nişasta, vanilya, toz şeker, ve süt eklenir. Yumurtanın sarıları ayrılır. Ve yumurta karışıma eklenir. İyice muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra muhallebiye tereyağı eklenir ve hızlıca karıştırılır. Biraz ılıdıktan sonra krema eklenir.
Bisküvileri rondodan geçirin. Magnoliayı servis edeceğiniz bardaklara çilekleri yerleştirin sonra 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvileri bardaklara ekleyin. Üzerine muhallebiyi dökün ve üzerine bisküvi ile süsleyin. En üste de ister çilek ister muz veya çikolatalarla süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun