Magnum Porsche çekiliş kampanyasına katılımlar 30 Eylül tarihinde sona erdi. Katılımcılar heyecanla çekiliş günü beklemeye başladı. Kampanya açıklamasında ise, binlerce kişinin katılım sağladığı Magnum Porsche çekilişinin 13 Ekim tarihinde gerçekleşeceği bildirilmişti. Çekilişin ardından isim listesi merakla beklenirken, bir kişi, 1.601.283,41 TL değerindeki, Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Carmine Kırmızı otomobil kazanacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte hayalleri süsleyen Magnum Porsche çekiliş sonucuna ilişkin detaylar…

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Magnum çekilişi 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde ve isteyen tüm vatandaşların katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçlarında kazanan asil ve yedek talihliler, 16 Ekim 2021’deki Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecek. Aynı zamanda, Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla tebligat gönderilecek.

Postada yaşanabilecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu tutulmuyor. Katılımcının ikramiye kazanması hâlinde adres bilgileri eksik ya da bilinmiyorsa gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli sayılacaktır.

Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler de en geç 15 Kasım 2021’e dek ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle info@u2.com.tr'ye ya da U2 Tanıtım'ın yukarıda paylaşılan adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri durumunda ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

Çekiliş sonunda 1 kişi tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL olan Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil Carmine Kırmızı,

1 kişi de tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL olan Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş ikramiyesi kazanacak.