Magusa limanının etkileyici hikayesi

Kıbrıs tarihi açıdan önemli olaylara tanıklık eden bir adadır. Birçok limanı olan Kıbrıs ticari ve turistik yönlerden dünyada son derece etkin bir konuma haizdir. Bu değerli limanlarından birisi de Mağusa Limanı'dır. Jeopolitik konumu ile ön plana çıkan Mağusa Limanı, çeşitli hikayelere ve türkülere de konu olan özel bir liman olmuştur

MAGUSA LİMANI HİKAYESİ ÖZETİ

Mağusa Limanı yürek burkan hikayesi ile büyük bir merak uyandırmaktadır. Mağusa Limanı türküsünü dinleyen pek çok kişi bu dokunaklı türküde değinilen hikayeyi detayları ile öğrenmek istemektedir. Bu dokunaklı hikaye Mağusa Limanında hamal olarak çalışan Ali'nin hikayesi olarak bilinmektedir. Ali, teninin esmerliğinden ötürü Arap lakabını almıştır. Arap Ali, genç yaşta evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur. Güçlü ve kuvvetli bir delikanlı olan Ali, her akşam işi bittikten sonra çalıştığı limana yakın olan meyhaneye gitmiş ve günün yorgunluğunu bu meyhanede bir şeyler içerek atmıştır.

Arap Ali, günlerden bir gün yine meyhanenin yolunu tutmuştur. Meyhanede saygısız tavırları ile kahkahalar atan İngiliz sömürgesine ait 7 Hint askerini görmüştür. Ertesi gün ise Arap Ali, iş çıkışı yine meyhaneye gider. Orada onu tüfeklerinde süngü takılı olan 7 Hint askerinin beklediğini görür. İçlerinden birisi Ali'ye doğru bir hamle yapar. Arap Ali, gelen ilk askeri güçlü yapısı ile bir yumrukla yere indirir. Bu olayın akabinde üzerine doğru gelen 6 askerin ise süngü darbelerine direnemez. Ali bu askerlerle boğuşurken yumruğu ile yere serdiği ilk asker öfkesiyle ona süngüsünü saplar.

Vücuduna süngü saplanan Arap Ali, hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başlar. Yedi Hint askeri, ağır yaralı olan Ali'yi sürükleyerek ibreti alem için Ali'nin hamal olarak çalıştığı ünlü Mağusa Limanına götürerek orada bırakırlar. Bu acı olayı işiten Ali'nin eşi koşarak Mağusa Limanına varır ve kanlar içerisindeki eşinin yanı başına gider. O esnada Arap Ali'nin ağzından şu son sözler dökülmektedir: "İskeleden çıktım yan basa basa, Magusa'ya vardım kan kusa kusa, Magusa limanı, limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman." Bu Ali'nin son sözleridir.

Ali'nin acılı eşi ise "Uyan Ali'm uyan uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun." der. Bu sözleri duyup oldukça etkilenen çevre halkı ise bu sözlerden yola çıkarak bu üzücü olayın anısını nesillerden nesillere aktaran ünlü Mağusa Limanı türküsünü yaparlar. Mağusa Limanı sözleri ile Arap Ali'nin hüzünlü hikayesini yüreklere dokunur şekilde aktarmaktadır.

MAGUSA LİMANI SÖZLERİ

Magusa limanı türküsünün sözleri incelendiğinde limanda ağır koşullarda elinin emeği ve alın teri ile çalışan, ekmeğini adeta taştan çıkaran bir yiğidin hain bir şekilde katledilişi anlatılmaktadır. Türküde özellikle Arap Ali'nin İngiliz sömürge askerlerinin arkası kesilmeyen süngü darbeleri neticesinde yere yığılan ve vücudu kanlar içerisinde kalan Arap Ali'nin çektiği acı dokunaklı sözlerle ifade edilir. Kan kusarak Magusa limanına vardığına ilişkin sözler hem bu okuyanları hem de bu sözlerin geçtiği yanık Magusa limanı türküsünü dinleyenleri derinden yaralamaktadır.

Magusa Limanı türküsü pek çok değerli sanatçı tarafından geçmişten günümüze en güzel şekilde seslendirilmektedir. Bu türküyü yanık bir şekilde seslendiren sanatçılar da kuşkusuz bir acıklı gerçek yaşam hikayesini yüreklerinin içinde hissederek dinleyicilerine aktarmaktadır.