Türkiye Mahalle bakkalları sokağa indi

Mahalle bakkalları sokağa indi

Türkiye

Mahalle bakkalları sokağa indi

Ankara’da toplanan bakkallar, toptancı şirketlerinin zincir marketlere daha düşük fiyattan ürün satarak bakkalları ‘fahiş fiyatçı’ gibi göstermesini protesto etti.

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:49 Son Güncelleme:
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Ankara Ulus Heykeli önünde bir araya gelen bakkallar, büyük şirketlerin bazı ürünleri zincir marketlere kendilerinden daha düşük fiyata satmasını, bu nedenle halk arasında bakkalların ‘fahiş fiyatçı’ olarak görülmesini protesto etti.

"Bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar"

Fiyatların farklılıklarından bahseden bakkal sahibi bir vatandaş, zincir markette 9,5 TL’ye satılan bir ürünün kendilerine 11,85 TL’ye geldiğini, bu şekilde bakkalları pahalı gösterme imajı vermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Maruz kaldığımız durumlar bize belirlenen fiyat politikasının çifte standardından kaynaklanıyor. 9,5 TL’ye zincir markete satılan bir ürünümüz bize 11,85 TL’ye toptancı tarafından satılmakta. Bizim bu 14 ila 15 TL arasından satmamızı istiyorlar. Bu da yüzde 60’a varan fiyat farkına tekabül ediyor. Aynı ürünü aynı firmadan alıp bu kadar fiyat farkının olması kesinlikle haksızlıktır. Şunu da belirtmek isterim ki tüm ürünler böyle değil. Birkaç tane ürünü özellikle ön plana çıkararak aslında bakkallarda çok daha uygun fiyatlar varken, birkaç tane ürünü ön plana çıkararak bunların üzerinden bakkalı pahalı gösterme imajı için uğraşmaktalar" dedi.

İHA

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