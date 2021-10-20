Mahalle esnafı dijitalleşiyor!

Bu hizmet ile kullanıcılar uygulama üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünleri sipariş edip, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu hizmetle esnafı dijitalleştirerek mahalle esnafının sürdürülebilir şekilde büyümesine, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan marka, böylece istihdam alanında da büyümeyi hedeflediğini belirtiyor.

İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak uygulamanın kısa süre içerisinde tüm illere yayılması planlanıyor. Mahalle, hizmetinde market, kasap, manav, şarküteri, kuruyemiş, petshop, balık ve deniz ürünleri, çiçek, kozmetik ve güzellik ile aktar, organik ürünler gibi pek çok kategori yer alıyor.

Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki

Yemeksepeti İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki, “Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi. 2019 yılında hızlı market hizmetimiz ile bunun ilk ayağını gerçekleştirdik. Bugün ise mahalle esnafını da dahil ederek hizmet ağımızı bu beklentiler doğrultusunda daha da genişletiyoruz” dedi.



