Mahalle okulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikâyesi

Mahalle ilkokulundan Harvard’a uzanan ilham dolu eğitim yolculuğunu; 17 yılı yurtdışında geçen ve başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyerini; başarılı, mutlu, sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerini; girişimcilik ve fırsat eşitliği konularındaki tecrübelerini paylaşıyor.

Kitabın geliri Darüşşafaka’ya

İnsanın mutlu olmasının en önemli adımlarından birinin başkalarına koşulsuz iyilikte bulunmak olduğu fikriyle, iyiliğin bulaşıcı olduğu ve küçücük bir etkinin büyük sonuçlar doğurabileceği inancıyla kitabın telif gelirini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayan Ebru Dorman kitabında hayatımızı güzelleştirmenin yolunun başkalarının hayatını güzelleştirebilmekten geçtiğinin de altını çiziyor. Ebru Dorman’ın yazdığı Hayallerin Ötesinde Yaşamak Destek Yayınları’ndan çıktı.

Yazarın Notu

Ne mutlu bana ki gençlik yıllarımda hayal edemeyeceğim derecede zengin tecrübe ve başarılar elde ettim, sıra dışı bir hayatım oldu, paylaşmaya değecek çok şey öğrendim. Ne mutlu bana ki öğrenmeye, üretken olmaya ve yeni hayaller kurmaya devam ediyorum. Yıllardır okuduğum kitaplardan, katıldığım eğitimlerden, izlediğim videolardan, dinlediğim podcastlardan, dünyanın dört bir köşesinden rol modeli yöneticilerimden, kendi hatalarımla öğrendiklerimden ve başarılı uygulamalarımdan harmanladığım pek çok tavsiyeyi bu kitapta size sunmaya çalıştım. Kitabımda girişimci olmak isteyen arkadaşlara birtakım tavsiyelerim de var. Çocuğu girişimci olmak isteyen anne-babaların ve girişimci mentorlarının da bu paylaşımlarımdan faydalanacağını düşünüyorum. “Önce sağlık!” sözünün ne kadar yerinde olduğunu pandemi süreci hepimize tekrar hatırlattı. Her türlü virüse karşı en güçlü zırhımız olan bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için dikkat etmemiz gereken konuları “Sağlıklı Yaşam” bölümünde paylaştım. Kendiniz ve hayatınızla ilgili inanç ve beklentilerinizin, her türlü değişim ve belirsizliğe bakış açınızın olumlu olduğu; değerlerinize sahip çıktığınız; sağlık, başarı, mutluluk dolu bir yaşam sürmenizi diliyor ve sevgilerimi sunuyorum.”





Arka Kapak Yazısı

Yapabileceğini düşünüyorsan da, yapamayacağını düşünüyorsan da haklısın.” – Henry Ford Ebru Dorman, başarının ne olduğunu ve bu kitabı yazma amacını şu sözleri ile özetliyor: “Benim için başarı mutlu olmak, hayata coşku ile bağlı olmak, kendini sevmek, sevilmek, insanlık için faydalı işler yapmış olmaktır. Başarı, ulaştığımız mevki veya elde ettiğimiz güç ile ölçülmez. Ün ya da unvan sahibi olmak ya da çok para kazanmakla da ölçülmez. Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur. Bu kitabı okuyanların yaşamlarının her evresinde, günlük hayatta veya önemli karar aşamalarında faydalı olacak yeni farkındalıklar kazanabilmelerini, zengin bir ‘alet kutusu’ ile kendilerini hem daha güçlü hem de daha donanımlı hissedebilmelerini ve hayata daha olumlu yaklaşabilmelerini arzu ediyorum.”





Yazar Hakkında

Kariyerine 1995 yılında McKinsey’de başlayan Ebru Dorman firmanın İstanbul, Londra, Helsinki ve Varşova ofislerinde çalıştı. Londra’da Goldman Sachs’ta yatırım bankacılığı, Morgan Stanley ve Orange Ventures’ta girişim sermayesi alanlarında rol aldı. Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden France Telecom’da Başkan Yardımcısı olarak “Dünya Devlerini Yöneten Elli Türk” listesinde yer alan Ebru Dorman ardından Malezya’nın önde gelen telekom operatörü Maxis’te Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 17 yıllık yurtdışı tecrübesinden sonra 2013 yılında Türkiye’ye dönerek Acıbadem Sağlık Grubu’nda Genel Müdür Vekili olarak görev aldı. 2015-2020 döneminde MV Holding’de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi; StartersHub ve Livinsoft Yönetim Kurulu Başkanı; KVK, Paycore ve The LifeCo Yönetim Kurulu Üyesi; Revo Capital ve Taxim Capital Girişim ve Özel Sermaye Fonları’nda Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Dorman Capital çatısı altında biyoteknoloji, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler ve fintech alanlarında 10’u aşkın girişime melek yatırım yapmış olan Ebru Dorman, Saran Grubu ve Borusan Lojistik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları’na aktif destek veren Ebru Dorman, Endeavor Derneği, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi; Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği ve Türkiye’nin Mühendis Kızları Danışma Kurulu Üyesi; YGA (Young Guru Academy) Hayal Ortağı; Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi’dir. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1994 yılında birincilikle mezun olan Ebru Dorman TÜBİTAK NATO Bilim Bursu ile Berkeley Kaliforniya Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisansını, 1999 yılında ise Harvard Business School’da İşletme yüksek lisansını tamamladı. Evli ve bir çocuk annesidir.