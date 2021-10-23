Türkiye Mahalle sakinleri ihbar etti! Evine dönen kadın sinir krizi geçirdi

Mahalle sakinleri ihbar etti! Evine dönen kadın sinir krizi geçirdi

Türkiye

Mahalle sakinleri ihbar etti! Evine dönen kadın sinir krizi geçirdi

Sivas’ta, evden çıkan Tükez Kaya’nın ocakta unuttuğu tencere, mahallede yangın paniği yaşattı. Geri döndüğünde evin önünde polis ve itfaiye ekiplerini gören Kaya, sinir krizi geçirdi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 20:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 17.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Şehit Ali Şener Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Oğluyla birlikte yaşayan Tükez Kaya, akşam için hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra unutup, dışarı çıktı. Bir süre sonra tenceredeki yemeğin dibinin yanmasıyla birlikte evden duman yükselmeye başladı. Dumanı ve yanık kokusunu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ocakta unutulan tencere ekipler tarafından evden çıkarıldı. Zamanında müdahale ile olay, evde hasar oluşmadan önlendi.

Bir süre sonra geri dönen Tükez Kaya, dumanlar içindeki evi ile itfaiye ve polis ekiplerine görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Kaya’yı komşuları sakinleştirdi.

Mahalle sakinlerinden Ümit Güleç, "Teyze yemeği ocağın üzerinde unutup gitmiş. Yemek yanmış. Bir oğluyla beraber yaşıyor. O sırada oğlu evde değilmiş" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Elçiye zeval
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Babasının yumrukla öldürdüğü minik Elif'in annesinin anlattıkları dehşete düşürdü