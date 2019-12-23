Mahallede para dağıtan hayırseverin kimliği belli oldu mu?

İstanbul'da çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtıp, bakkallardaki veresiye borçlarını kapatan ve kendisine ’Robin Hood’ lakabı takan hayırsever iş insanı, bu kez de Üsküdar’daki Kuleli Mahallesi’nde ortaya çıktı. Mart ayından beri İstanbul’da gecekonduların yoğun olduğu bölgelere gidip, buradaki mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını sildiren daha sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarının altından 1000 TL zarf bırakan ve çocuklara harçlık da dağıtan hayırsever iş insanı, uzun aradan sonra tekrar ortaya çıktı.

Önce Beyoğlu’ndaki Hasköy Mahallesi’nde ortaya çıkan ve daha sonra Başakşehir’deki yine gecekonduların yoğun olduğu Şahintepesi Mahallesi’ne giden yaklaşık 10 kişilik grup, durumu iyi olmayan ve zorlu şartlar altında yaşayan mahalle sakinlerine, kapılarını çalıp, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıttı. Gruptaki kişiler, mahallelinin "Kimsiniz ?" ve "Bu para nereden çıktı?" gibi sorularına ise ."Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun, bir iş insanı" cevabını verdi.

En son Üsküdar'da ortaya çıktı

’Robin Hood’ adı verilen hayırsever, yeniden ortaya çıktı. Üsküdar’daki gecekonduların yoğun olduğu Kuleli Mahallesi’nde ortaya çıkan hayırsever, yine 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. ’Robin Hood’ daha sonra yanındaki grupla birlikte, yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı.

İstihbarat bilgileri paylaşıldı

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gecekondu mahallelerine giderek içerisinde bin TL zarf para bulunan zarfları dağıtan kimine göre “Hızır”, kimine göre “Robin Hood” kim. Demirören Haber Ajansı olarak aldığımız istihbarat bilgilerini sizinle paylaşıyoruz.

Aslında bu haberle ilk tanışmamız geçtiğimiz mart ayına dayanıyor. Ajansımızı arayan bir ihbarcı Beyoğlu Hasköy’de tanımadıkları kişilerin gecekondu kapı önlerine içerisinde bin TL bulunan zarfları bıraktığını hatta bu ay içerisinde 3 kez tekrarlandığını söyledi.

DHA tarafından paylaşılan haberde, "Bize önce garip gelen bu haberi teyit amaçlı olarak hemen mahalleye gittik. Kısa bir araştırmadan sonra doğruluğunu öğrenince bunu haberleştirerek abonelerimize servisledik. İşte bu haberden kısa bir süre sonra yine başka biri arayarak, “Parayı dağıtan işadamı yanında çalışıyorum. Ben de dağıtan grup içerisindeyim. Bu gece Başakşehir Şahintepe’sinde dağıtacağız.

Bu bizim için fırsattı. Türkiye’nin bir anda tanıdığı bu hayırseveri belki de görüntüleme fırsatımız olacaktı. Küçük bir kamera alarak o gece Şahintepesi’nde bulunan mahalleye gittik. Hayırseveri göremedik ama sokaklara ikişerli olarak dağılmış olan kişileri gördük. Kapı aralarından zarfları bırakıyorlar ışıkları yanan evlerin ise pencerelerine vurarak camdan zarfı uzatıyorlardı. İşte o anları ise yine DHA olarak ilk kez o zaman görüntüledik. Daha sonra da olay yerinden ayrıldık. Birgün sonra da mahallede röportaj yaparak gece çekilen görüntülerle abonelerimize servisledik.

Herkes gibi bizde bu Robin Hood’u merak ederken bu kez de aralıklarla Tuzla Mimar Sinan Mahallesi, Ataşehir ve son olarak da Üsküdar Kuleli’de ortaya çıktı.

İş adamı kim?

Araçlarla gecekondu mahallelerine giren ve en az 10 kişi olan grup ikişerli olarak sokaklara dağılıyor ve gecekondulara para dağıtıyor, bakkal veresiye borçlarını ödüyor çocuklara ise TL yada dolar veriyor. Birçok iş insanıyla ilgili acaba o mudur diye söylendi. Ama bizim aldığımız istihbarat bilgilerine göre bu kişi Kozmetik işiyle uğraştığı öne sürüldü. Ayrıca bu kişinin basına yansımayan yardımlarının da olduğu, sokakta kağıt toplayanlardan tutun, çöp toplayan belediye işçilerine kadar TL ve dolar verdiği de aldığımız bilgiler arasında. Bu iş insanının ayrıca Arnavutköy ilçesinde de ihtiyacı olan bir aileye bin dolar para gönderdiği de öğrenildi. Gecekondu mahallelerinde toplu dağıtımlar olunca basına yansıyan bu iş insanının yardımlarının aslında her gün olduğu da gelen bu istihbarat bilgileriyle ortaya çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

DHA / Müslim Sarıyar

Bu haberi de okudular İş adamı mahallede bayram havası estirdi