Mahalleli ayağa kalktı! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç’ye linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç’yi güçlükle kurtarıp zırhlı araca aldı. K.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA