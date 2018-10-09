Evinin garajında ölü bulundu

Antalya’da aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen kişi kaldığı evin garajında ölü bulundu

09 Ekim 2018, Salı 15:45 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 15:59
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Olay, öğle saatlerinden sonra Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde meydana geldi. Derviş A.O.’dan haber alamayan mahalle sakinleri, kaldığı müstakil evin garajında yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise 48 yaşındaki Derviş A.O.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Aşırı dozda uyuşturucu madde aldığı iddia edilen Derviş A.O.’nın, daha öncede de AMETEM’de tedavi gördüğü öğrenildi. 

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise Derviş A.O.’nın cansız bedeninin yakınında şırınga tespit edildi. 

İHA

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