Türkiye Mahalleliden toz isyanı! 'Dışarı çıkamıyoruz'

Mahalleliden toz isyanı! 'Dışarı çıkamıyoruz'

Türkiye

Mahalleliden toz isyanı! 'Dışarı çıkamıyoruz'

Arnavutköy'de mahalle sakinleri hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını belirterek isyan etti. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi.

28 Aralık 2021, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi.


24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı. Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

"ARTIK EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"

Mahalle sakinlerinden Nejla Morkoç, fabrikanın yaydığı toz ve gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, "Artık evimizde huzurumuz yok. Çamaşır asamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Gittim, yalvardım, 'çocuğum hasta' dedim. Dün akşam beyaz çamaşırlarımı astım, sabah kalktım, siyah olmuş. Artık kaldırıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama çaresini bulsunlar" dedi.

"BU TOZ DEĞİL ÇİMENTO"

Mahalle sakini Behçet Mızrak da, fabrikanın kaldırılmasını istediğini vurgulayarak, "Biz hepimiz bundan şikayetçiyiz. Her yeri aradık ama bir türlü çözüm bulamadık. Bu fabrika bu mahalle içerisinde olur mu? Çok başvuru yaptık, mahalleden imza topladık ama kimse bizimle ilgilenmedi. Sabahtan beri zabıta arıyorum, kimse gelmiyor. Eşim astım hastası. Bu toz değil çimento buna alışamayız" diye konuştu.

"BURANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

Mahalle sakini Sibel Kalyancı ise, "Ben buranın kaldırılmasını istiyorum. Belediyeden kimse bize yardım etmedi. Belediye bize neden buradan daire aldığımızı soruyor. Bu izni veren belediye bunu kaldırmayan da belediye. Evime su basar diye camlarımı yıkayamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Rojda ALTINTAŞ - Taylan ERGÜN - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)

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