Mahallenin korkulu rüyası olmuştu... Askıcı yakalandı!

Mersin'de, aynı bölgede üst üste meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu belirledi. Halk arasında 'askıcılık' diye tabir edilen yöntemle, kapısı açık bırakılan balkonlara tırmanarak hırsızlık yapan şüphelinin daha önce de hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunduğu belirtildi. Adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ş.B.'nin, bir yıl önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Ş.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin üzerinden çıkan çalıntı cep telefonu, saat ve kolye ise sahiplerine teslim edildi.