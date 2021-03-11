Mahalleyi ayağa kaldıran iddia! Yakalayıp dövdüler...

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir süredir çocukları taciz ettiği öne sürülen kişiyi takip etmeye başladı. Şüpheli kişi, elinde poşetlerle sokakta ilerlerken mahalle sakinleri peşinden koşmaya başladı.

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Yakalanan şüpheli kişi, sokak ortasında dövüldü. Mahalle sakinleri, şüpheli kişiyi döverken bir yandan da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

DHA



