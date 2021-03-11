Türkiye Mahalleyi ayağa kaldıran iddia! Yakalayıp dövdüler...

Mahalleyi ayağa kaldıran iddia! Yakalayıp dövdüler...

Türkiye

Mahalleyi ayağa kaldıran iddia! Yakalayıp dövdüler...

Kağıthane'de çocuklara tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

11 Mart 2021, Perşembe 13:55 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, bir süredir çocukları taciz ettiği öne sürülen kişiyi takip etmeye başladı. Şüpheli kişi, elinde poşetlerle sokakta ilerlerken mahalle sakinleri peşinden koşmaya başladı.


Yakalanan şüpheli kişi, sokak ortasında dövüldü. Mahalle sakinleri, şüpheli kişiyi döverken bir yandan da cep telefonu kamerası ile kaydetti.

DHA

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