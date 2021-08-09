Türkiye Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Görür görmez ihbar ettiler

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Görür görmez ihbar ettiler

Türkiye

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Görür görmez ihbar ettiler

İstanbul Fatih'teki Topkapı Mahallesi'nde sevgilisiyle tartışan genç kadın evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı. Annesi de kızını tutmak için iskeleye çıkınca mahalle sakinleri olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi çağırdı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Fatih'te intihar etmek isteyen kadın evinin önündeki inşaat iskelesine çıktı. Kadını ikna etmek isteyen annesi de iskeleye çıkarak kızını tutmaya çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri anneyle kızı iskeleden indirdi.


Olay gece saat 01.30 sıralarında Topkapı Mahallesi, Hamam Odaları Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, erkek arkadaşıyla tartışan kadın evinin önündeki iskeleye çıkarak bağırmaya başladı.

Atlamak isteyen kadının annesi de iskeleye çıkarak kızını tuttu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Uzun süre kızına sarılarak düşmesini engelleyen anne ve kızı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları iskeleden kurtarıldı. İntihar girişiminde bulunan kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.  

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