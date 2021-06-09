Türkiye Mahalleyi ayağa kaldırdı: Ben sadece deli numarası yapıyorum

Mahalleyi ayağa kaldırdı: Ben sadece deli numarası yapıyorum

Türkiye

Mahalleyi ayağa kaldırdı: Ben sadece deli numarası yapıyorum

Kömür bulamayınca balkonunda straforla mangal yapan komşu mahallede tepkilere neden oldu. Gözaltına alınan Serhan K. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası" diye konuştu.

09 Haziran 2021, Çarşamba 23:28 Son Güncelleme:
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Antalya’da Serhan K.’nın evinin balkonunda yaktığı strafordan dağılan is ve duman apartman sakinleri başta olmak üzere mahallede tepkilere neden oldu. Şikayet üzerine gelen itfaiye ve polise uzun süre direndikten sonra gözaltına alınan Serhan K., "Kömür olmayınca strafor kullandım. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası" diye konuştu.

Olay saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 198 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Serhan K.´nın balkonda ateş yaktığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri, Serhan K.’nın kapıyı açmaması nedeniyle 4´ncü kat balkonundaki alevlere müdahale edemedi.

Serhan K.´nın komşuları, daire kapısına yangın hortumu çeken itfaiyecileri, "İçeride doberman köpek var. Şahıs kapıyı açmıyor. Dikkat edin" diye uyardı. Balkondan kendisini izleyenlere tepki gösteren Serhan K. ise görüntüsünü çeken gazetecinin üzerine yanan bir madde fırlattı. O anlar kameraya yansıdı. Balkondaki alevler de bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Balkondan bağıran Serhan K., "Delirttiniz adamı be. Çileden çıkartınız beni. İnsan mısınız siz be. İnsan mısınız? Balkonda mangal yaktım. Ateş yakmayı çok seviyorum" dedi.

Polisin ısrarı sonrasında kapıyı açan ve polis merkezine giderek ifade vermeyi kabul eden Serhan K., "Ya sadece balkonda piknik yaptım. Mangal yaktım. Ama kömür olmayınca strafor kullandım. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası" diye konuştu.

Polislerin maske verdiği Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

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