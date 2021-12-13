Türkiye Mahalleyi karıştıran iddia! Ortalık bir anda karıştı

Mahalleyi karıştıran iddia! Ortalık bir anda karıştı

Türkiye

Mahalleyi karıştıran iddia! Ortalık bir anda karıştı

Kocaeli'de yaşı küçük kız çocuğunun 4 gündür alıkonulduğu iddiası ortalığı karıştırdı. İki grup arasında çıkan kavgada iki evin camları ve kapıları kırıldı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 22:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaşının küçük olduğu öğrenilen kız çocuğunun 4 gün önce kaçırılarak alıkoyulduğunu ileri süren aile, kızlarının olduğunu düşündükleri evleri bastı. Ellerindeki sopalarla eve zorla girmeye çalışan şahıslar, iki evin camlarını ve kapılarını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile ambulans sevk edildi. Mahallede uzun süre kargaşa yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulunarak grupları ayırdı. Olaya karışan iki gruptaki kişiler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evinin camı kırılan Zarife Demirtoz, “Kızı istediler ancak kızı vermediler. Kaçırılan kızı benim ve ağabeyimin evinde sanıyorlar ancak kız yurtta kalıyor. Kızın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerinden şikayetçiyim, ağabeyimin kapısını, benim de camımı kırdılar” dedi.

KOCAELİ (İHA)

İlgili Haberler
Günün kahramanı! Fenalaşan yolcusu için güzergahını değiştirdiMiras kavgasında ablasına kurşun yağdırmıştı! Karar verildi


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rağmen
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günler sonra acı haberi geldi! Doçentin öldüğü trafik kazasında eşi de hayatını kaybetti