Türkiye Mahalleyi sarsan haber! Yakınları polise haber verdi

Mahalleyi sarsan haber! Yakınları polise haber verdi

Türkiye

Mahalleyi sarsan haber! Yakınları polise haber verdi

Rize’de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu.

25 Aralık 2021, Cumartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Camiönü Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 6. katında oturan 68 yaşındaki Adem Özdemir ve 57 yaşındaki eşi Nebahat Özdemir’den haber alamayan yakınları polise bildirdi. Oturdukları daireye çıkarak çilingir ile kapıyı açan güvenlik güçleri, çifti evinin oturma odasında hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede öldükleri anlaşılan çiftin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelmelerde ele geçirilen bulgulara göre Adem Özdemir’in eşi Nebahat Özdemir’i öldürdükten sonra intihar ettiğinin düşünüldüğü öğrenildi.



Çiftin cenazeleri olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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