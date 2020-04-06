Maher Holding, istihdamı koruyacak

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek; kamu ve özel sektörün bir bütün olarak bu süreçte mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Uluçeçen, “Devletimizin almış olduğu önlemler var. Bireylerin ve ekonominin bu zor süreçte ayakta kalması için uygulanan destek çalışmaları var. Faaliyetlerimiz ve iş süreçlerimiz aksamadan ve salgın süreci ile mücadeleye destek verecek şekilde devam edecektir. Maher Holding’e bağlı tüm şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir kısıtlama ve değişime gitmeden ve devletimizin sağladığı kısmi çalışma desteğini kullanmadan istihdamı koruyacak ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu topraklarda faaliyet gösteren her şirketin bu süreçte bu mücadeleye destek olması gerekiyor” dedi.

Ödemelerimiz kesintisiz sürecek

Levent Uluçeçen, zorlu süreçte sadece holding çalışanlarını değil iş ortaklarını da korumaları gerektiğini söyleyerek; “Acentelerimizin, iş yaptığımız, mal ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın ödemelerini aksatmadan ve birçoğunu öne çekerek yapıyoruz. Bu zor süreci en az hasarla atlatmak için tüm büyük yapıların benzer bir uygulama yapması lazım. Kısacası hep birlikte ayakta kalmamız lazım” dedi.

Sigorta şirketlerimizden milli dayanışmaya destek

Holding bünyesinde bulunan sigorta şirketlerinin Türkiye Sigorta Birliği’nin öncülük ettiği kampanyaya maddi olarak katkıda bulunduğunu belirten Levent Uluçeçen, “Maher Holding bünyesinde bulunan 2 sigorta şirketimiz Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Türkiye Sigorta Birliği’nin öncülüğünde Milli Dayanışma Kampanyası’na maddi destekte bulundu. Bu anlamda her türlü çalışmanın içinde bulunmak bizim görevimizdir” dedi.



