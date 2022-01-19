Türkiye Mahkeme çıkışı bir kişiyi öldüren kişi yeniden adliyede!

Mahkeme çıkışı bir kişiyi öldüren kişi yeniden adliyede!

Türkiye

Mahkeme çıkışı bir kişiyi öldüren kişi yeniden adliyede!

Kayseri'de dün mahkeme çıkışı bir kişiyi silahla vurarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya’dan mahkeme için Kayseri’ye gelen Gökhan Ö. (35), kız kardeşi İ.Ö. ile adliye çıkışında otomobilleri ile giderken İ.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.


Otomobilin sürücü kısmından giren mermilerin karnına isabet etmesi ile Gökhan Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Gökhan Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda yakalanan İ.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A., adli tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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