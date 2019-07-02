Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Sabah Sohbeti programında yer alan habere göre; yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi.

ÇOCUKLARINI VERMEK İSTEMEDİ

Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.