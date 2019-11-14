Mahkeme Galatasaray için kararını verdi

Erteleme kararı

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın davasıyla ilgili kararını verdi. Duruşma 21 Şubat’a ertelendi. Tedbir devam ettiği için Mustafa Cengiz Yönetimi duruşma tarihine kadar görevine devam edecek





Ne demişti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mahkemeden önce konuyla ilgili "Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan Kançal kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden, sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup, diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim" açıklamasını yaptı.





"Seçimden daha önemli konular var" demişti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce de mahkemeyle ilgili konuşmuş ve "Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" yorumunda bulunmuştu.



