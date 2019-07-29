Mahkeme noktayı koydu: Para iadesi yok

Konut piyasasını canlandırmak için 3 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile KDV indirimine gidildi. 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeyle, 150 metrekareye kadarki konutlar için KDV yüzde 18’den 8’e indirildi. Bu durum, daire alan çok sayıda kişi ile inşaat şirketlerinin de karşı karşıya gelmesine neden oldu. Dava konusu bir olay da İstanbul Bağcılar’daki lüks bir konut projesinde yaşandı. Turan Kurt isimli bir tüketici, önde gelen bir inşaat firmasından daire satın aldı. Taraflar arasında satış sözleşmesi 18 Eylül 2013’te imzalandı. Dairenin satış bedeli KDV dahil 393 bin 231 TL olarak belirlendi. Kurt ilk olarak 99 bin 423 TL’lik peşin ödeme yaptı. Akabinde 200 bin TL de banka kredisi çekti. Kalan tutar için ise 1 Şubat 2016 ödeme tarihli 95 bin 808 TL’lik senet verdi. Sözleşmeye göre daire 16 Temmuz 2015’te bitirilip Kurt’a teslim edilecekti. Ancak, inşaat şirketi daireyi 8 ay sonra teslim etti.

KDV YÜZDE 8 OLDU

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, süreç devam ederken 8 Eylül 2016’da KDV 10 puanlık düşüşle yüzde 8’e geriledi. Kurt KDV ile ilgili gelişme sonrası, ‘Müteahhit firma devlete yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek, dolayısı ile benden fazla para almış oluyor’ diyerek daire için 393.231 TL değil 361.737 ödemesi gerektiğini bildirdi. Kurt daha önce ödediği 299.423 TL’ye ek olarak 62.314 TL’yi daha banka kanalı ile ödedi. Böylece yüzde 8’lik KDV üzerinden ödemesini tamamladı. Kurt ödemesini yaptıktan sonra hem şirkete verdiği senedin iadesini, hem de tapusunu talep etti. Ancak, inşaat şirketi eksik ödeme yapıldığını belirterek Kurt’un talebini geri çevirdi. Kurt bu kez Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde, ‘Tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Davalı şirket ise, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası, tapunun Kurt’a devrine karar verdi. Mahkeme, Kurt’un verdiği senedin iadesi talebini ise geri çevirdi. Mahkeme kararında, KDV’deki indirim nedeni ile Kurt’un bir bedel talebinde de bulunamayacağına hükmedildi. Mahkemenin bu kararına Kurt da inşaat şirketi de itiraz etti. İtirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi değerlendirdi. Daire, tüketici mahkemesinin verdiği kararın çelişkili olduğuna hükmetti. Mahkeme, Kurt’un istinaf talebini reddetti. İstinaf mahkemesi, Kurt’a tapu devri yapılması yönündeki yerel mahkeme kararını da kaldırdı.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDER

Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Emrah Burak Çavuşoğlu, kararın emsal teşkil edeceğini söyledi. Av. Çavuşoğlu, benzer taleple açılan çok sayıda dava olduğunu, mahkemelerin çelişkili kararlar verdiğini kaydederek “İstinaf mahkemesinin kararı ile davacının KDV oranındaki indirimden kaynaklandığını iddia ettiği 10 puanlık KDV fark alacağının reddi kararı kesinleşmiştir” diye konuştu.