Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Adliyesi’nin karşısındaki Lise Caddesi’nde meydana geldi. Husumetli olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri arasında duruşma çıkışı tartışma çıktı. Polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırdı.





Ancak bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler taraflara müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Taraflardan birine ait otomobilde yapılan aramada ise uzun namlulu silahlar ile sopa ve bıçak ele geçirildi.

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)



