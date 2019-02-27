Mahkeme tokmağıyla hakime saldırdı

Tunus Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Mahkemeler Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, olay bir askeri mahkemede, Benkirdan kentinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin davada yaşandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGELLEDİ

Açıklamaya göre, mahkeme başkanı tarafından sorgulanan zanlı, mahkeme heyetinin bulunduğu kürsüye hamle yapıp tokmağını alarak hakime saldırdı.

Mahkemedeki (sayısı verilmeyen) diğer sanıkların da mahkeme heyetine saldırmaya çalıştığı ancak zanlıların salondaki güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

5 KİŞİYE 20 YIL HAPİS

Açıklamada, hakime tokmakla saldıran zanlı hakkında müebbet hapis cezası verilirken, 5 zanlı hakkında da 20 yıl hapis cezasına hükmedildiği bildirildi.

Hakimin durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, kararın temyize açık olduğu kaydedildi. DEAŞ yanlısı silahlı gruplar, Tunus'un Libya sınırındaki Benkirdan kentine Mart 2016'da silahlı saldırı düzenlemişti.

52 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çıkan çatışmalarda, 12 güvenlik gücü 7 sivil hayatını kaybetmiş, 55 militan da öldürülmüştü. Olayla ilgili açılan soruşturma sonucu, 52 kişi "DEAŞ'e bağlı emirlik kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



