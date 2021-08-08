Mahkemede ortaya çıktı: Eşcinsellik yalanı tutmadı!

Merve K. da Emrah K.’ya karşı boşanma davası açtı. “Eşim beni hemcinsleriyle aldatıyor. Mesajlaşmalarını yakaladım. Ailesi de bu durumu biliyordu. Benimle göstermelik evlendi” dedi. Merve K. eşinden 175 bin lira tazminat ile anne ve çocuk için bin 500 lira nafaka talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi boşanma davasını geçtiğimiz hafta karara bağladı. İddialarını ispatlayamadığını belirttiği Emrah K.’yı ağır kusurlu bulan mahkeme 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Emrah K.’nın çocuğu için aylık 500 lira, boşandığı eşi için de 500 lira nafaka bağladı.

‘İDDİALARINI İSPATLAYAMADI’

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Davacı Emrah K.’nın kayınpederinin kendisine ilgi duyduğunu ve taciz ettiğine ilişkin iddiaları ispatlanamamıştır. Ancak, eşi Merve K. ile cinsel yükümlülüklerini yerine getirmekten de kaçındığı anlaşılmıştır.” (Hürriyet)



