Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i, evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Soyunurum görürsünüz"

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu itiraz eden Arduç'un, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" sözleri isyan ettirdi.









Son sözün var mı?

Özgür Arduç'un yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, baroların davaya müdahil olma talebi, reddedildi. Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, "Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler" dedi. Mahkeme hakimi, ara verdiği duruşmada, sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da "Yok" yanıtını verdi.

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