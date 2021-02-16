Magazin Mahkemeden Defne Samyeli'ne güzel haber!

Mahkemeden Defne Samyeli'ne güzel haber!

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Mahkemeden Defne Samyeli'ne güzel haber!

Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde 8 yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son 1 yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüş, Samyeli, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

16 Şubat 2021, Salı 14:24 Son Güncelleme:
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Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı.

Tazminatı kazandı

Aralarında suların durulmadığı Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasındaki 50 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar verdi.

Kardeşini de şikayet etmişti

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlattı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulundu.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki gerilim artıyor! Araz, Samyeli'nin kirasını ödemediğini belirtip basına açıklama yapmış, bunun üzerine rencide olduğunu belirten Samyeli, dava açmıştı. Samyeli'nin tanığı olan kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla Araz arasında geçen konuşmayı anlattı.

Araz ise aralarında böyle bir konuşma geçmediğini, Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulundu. Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, "Ablam evdeki nem yüzünden ev sahibini aradı. Araz, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız' dedi" şeklinde konuşmuştu.

'İtiraz hakkımızı kullandık'

İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yaptı ve evden tahliyesini erteletti.

Defne Samyeli, 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen ünlü oyuncunun, bu süreçte evden taşınmayacağı öğrenildi. Samyeli’nin avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanıldık. İcra Müdürlüğü’nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve haciz uygulanması söz konusu olamaz.”
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