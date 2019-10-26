Mahkemeden emsal voltaj kararı

Yüksek voltaj yüzünden yaşadığı sıkıntıyı mahkemeye taşıyan bir tüketici verilen kararla birlikte emsal haline gelmiş oldu...

26 Ekim 2019, Cumartesi 09:48
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Mahkemeden emsal voltaj kararı

Yüksek voltajın zararını, elektrik dağıtım şirketi ödeyecek. Bayrampaşa’da elektrik dağıtım şirketinin altyapı çalışması sırasında kullanılan yüksek voltaj nedeniyle evdeki bazı elektrikli ev aletlerinin bozulduğunu belirten Nazire Serbest, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren heyet, oluşan zararın bilirkişi raporuyla da tespit edilmesi üzerine, bozulan klima, buzdolabı, televizyon ve telefonun tamir ücretinin yasal faiziyle birlikte tüketiciye ödenmesine karar verdi. Karar emsal niteliğinde.

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