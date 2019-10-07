Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret

Farah Zeynep Abdullah, ‘Dumlupınar Vatan Sağolsun’un yapımcı şirketine tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, arabulucuya gidilmediği için davayı reddetti

07 Ekim 2019, Pazartesi 09:00
A A
Mahkemeden Farah Zeynep Abdullah'a ret

Farah Zeynep Abdullah rol almaktan vazgeçtiği “Dumlupınar Vatan Sağolsun” filminin yapımcılığını üstlenen Dijital Yapım Evi Reklam’a dava açtı. İki ay önce açılan davada oyuncu, film ile ilgili fotoğrafının ve çekilmiş olan fragmanların görsel ve yazılı mecralardan kaldırılmasını talep etti.

Arabulucuya gidilmediği için reddedildi

Oyuncunun avukatları, “Davalı şirketin 250 bin lira tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, davayı arabulucuya gidilmediği için reddetti. 


Bu haberi de okudularFarah Zeynep Abdullah eskrim dersleri almaya başladı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...