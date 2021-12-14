Magazin Mahkum dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi uyarlama mı? Nerede çekiliyor?
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Mahkum dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi uyarlama mı? Nerede çekiliyor?

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Mahkum dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi uyarlama mı? Nerede çekiliyor?

Mahkum dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor. 14 Aralık Salı akşamı ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkan dizinin nerede çekildiği ve uyarlama olup olmadığı da daha ilk bölümden merak konusu oldu. İşte, yeni dizi Mahkum hakkında merak edilen soruların yanıtları…

14 Aralık 2021, Salı 18:06 Son Güncelleme:
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Mahkum dizisi konu itibariyle son zamanların en farklı içerikleri arasında yer alıyor. Savaş ev Barış Yesari isimleri aynı oyuncu tarafından canlandırılırken, suçlu ile masum dizide bir anda yer değiştiriyor, beklenmedik anda hayatlar alt üst oluyor. İşte, heyecanın bir an bile düşmediği Mahkum dizisi ile ilgili tüm detaylar…

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye’nin en güçlü ailelerinden Yesariler’in oğlu Barış Yesari’nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat’la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat’ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep’in ve kızı Nazlı’nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz…

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosu Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan ve Volkan Kocatürk tarafondan yönetilen Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

  • Onur Tuna,
  • İsmail Hacıoğlu,
  • Seray Kaya
  • Melike İpek Yalova
  • Hayal Köseoğlu,
  • Hakan Karsak,
  • Hakan Salınmış,
  • Tugay Mercan,
  • Bülent Seyran,
  • Nihal Koldaş,
  • Bülent Düzgünoğlu,
  • Muharrem Türksever
  • Mehmet Ulay

MAHKUM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Mahkum dizisi MF Yapım imzalı Innocent Defendant dizisinden uyarlanıyor. Bir Güney Kore dizisi olan Innocent Defendant 23 Ocak 2017'de yayınlamaya başladı ve 18. Bölümünde final yaptı.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum, İstanbul’da çekiliyor ancak çekimlerin hangi semtlerde gerçekleştirildiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

 

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