Magazin Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayal Köseoğlu hangi dizilerde oynadı?
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Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayal Köseoğlu hangi dizilerde oynadı?

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Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayal Köseoğlu hangi dizilerde oynadı?

Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu hem güzelliği hem de canlandırdığı karakterle dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden oldu. Oyunculuk hayatına henüz 6 yaşında başlayan güzel oyuncu pek çok dizide ve filme yer alırken, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştı. İşte, Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu hakkında merak edilen soruların yanıtları…

14 Aralık 2021, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Hayal Köseoğlu, Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum isimli diziyle adından söz ettiriyor. Gerek başarılı oyunculuğu gerekse canlandırdığı karakterin tehlikeli güzelliğiyle izleyenleri hayran bırakan Mahkum dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu’nun kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde oynadığı da büyük merak konusu olmaya devam ediyor…


HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır. ‘Sesinde Aşk Var’, ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’, ‘Özgür Dünya’, ‘Beni Sevenler Listesi’ gibi başarılı filmlerde yer alan sanatçı ‘Bir Nefes Daha’ filmindeki performansıyla bu yıl 28.’si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Son olarak Köseoğlu, ‘Mahkum’ adlı dizide sevenleriyle buluştu.

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

  • Bonkis / Özge / 2021
  • Mucize Doktor/ Açelya / 2019-2021
  • İstanbullu Gelin / Zeynep / 2017-2018
  • Ufak Tefek Cinayetler / Derya / 2017
  • Arkadaşlar İyidir / Merve / 2016
  • Muhteşem Yüzyıl / Nilüfer Hatun / 2011
  • Aşk-ı Memnu / Pelin / 2008-2010
  • Mahallenin Muhtarları / Zekiye / 1999
  • Ruhsar / 1998

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

  • Beni Sevenler Listesi / Tutku / 2021
  • Bir Nefes Daha / Devin / 2020
  • Özgür Dünya / 2019
  • Yedinci Koğuştaki Mucize / 2019
  • Sesinde Aşk Var / Deniz / 2019

 

 

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