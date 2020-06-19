Kıyır kıyır bir lezzet: Mahlepli kurabiye tarifi

Misafirlerinizin iştahla yiyeceği mahlepli kurabiye tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mahlepli kurabiye tarifi arıyor ya da mahlepli kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mahlepli kurabiye tarifi, mahlepli kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Mahlepli kurabiye tarifi

Mahlepli kurabiye malzemeleri

Yarım su bardağı süt

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı mahlep

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

2 adet yumurta sarısı

Aldığı kadar un

Mahlepli kurabiye yapılışı

Derin bir yoğurma kabına 2 bardak unu eleyerek ekleyin ve ortasını havuz gibi açın. Yumurta sarıları hariç tüm malzemeyi bu havuzun ortasına dökün. Havuzun kenarlarından un alıp ortaya getire getire hamuru yoğurmaya başlayın. Un bittiğinde hamurunuz hala cıvıksa bir miktar daha unu eleyerek hamura ilave edin. Elinize yapışmayacak yağlı ve nemli bir hamur elde edin. Hamurunuza dilediğiniz gibi şekil verin ve tepsiye dizin. Küçük parçalar halinde şekillendirirseniz kurabiyeleriniz daha çabuk pişecektir. Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörekotu, haşhaş vb. malzemelerle süsleyin. Fırınınızı önceden 170 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 15-20 dakika kadar pişirin.



