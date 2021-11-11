Yemek Mahluta çorbası nasıl yapılır? Mahluta çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Mahluta çorbası nasıl yapılır? Mahluta çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Mahluta çorbası nasıl yapılır? Mahluta çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tunceli, Adıyaman, Antep ve Malatya bölgelerinde oldukça meşhur olan mahluta çorbası tarifi, pirinç ve kırmızı mercimekle yapılan enfes bir tarif. Peki, mahluta çorbası nasıl yapılır? Akşam yemekleri için nefis yemek tarifi yapmak isteyenlere mahluta çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Kasım 2021, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzetlerden biri olan mahluta çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, mahluta çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mahluta çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Mahluta çorbası malzemeler

  • 1 soğan
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 6 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Tuz

Üzeri için

  • 20 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı nane

MAHLUTA ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı iri doğrayın ve tencereye alın. Mercimek, pirinç ve suyu ilave edip malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tuz, limon suyu ve kimyonu ekleyip blenderdan geçirin. Tereyağını küçük bir tavada eritip içine biber salçası ve kırmızı pul biberi ilave edin.

Çorbayı kaseye aldıktan sonra üzerine biberli yağ dökün. Nane ile süsleyerek sıcak servis yapın.

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