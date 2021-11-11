Yöresel lezzetlerden biri olan mahluta çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, mahluta çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mahluta çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Mahluta çorbası malzemeler

1 soğan

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı pirinç

6 su bardağı su

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Üzeri için

20 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

MAHLUTA ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı iri doğrayın ve tencereye alın. Mercimek, pirinç ve suyu ilave edip malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tuz, limon suyu ve kimyonu ekleyip blenderdan geçirin. Tereyağını küçük bir tavada eritip içine biber salçası ve kırmızı pul biberi ilave edin.

Çorbayı kaseye aldıktan sonra üzerine biberli yağ dökün. Nane ile süsleyerek sıcak servis yapın.



