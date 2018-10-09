Mahmudiye tarifi

Osmanlı mutfağının birbirinden güzel, lezzet, doygunluk içeren saray yemeklerinden biri olan "Mahmudiye" yeniçeri ocağını kaldıran, sarık yerine fes giymeye zorlayan ve 31 yıl tahtta kalan II. Mahmud'un en sevdiği ”bal, tavuk, üzüm, kayısı kurusu ve badem ile yapılan bir yemekmiş. Ben de bu damak çatlatan lezzeti yapmak için girdim mutfağa. Deneyin sizlerde!

Malzemeler

1,5 kg tavuk göğüs ve but

1 adet soğan

3-4 adet top karabiber

1 çorba kaşığı bal

10-15 adet kuru kayısı

100 gr iç badem

50 gr Antep fıstığı

1 küçük kase (75 gr) sarı üzüm (suda bekletilip, şişirilir)

5/6 çorba kaşığı tereyağı

1 limonun suyu

2 çay kaşığı tarçın

karabiber

tuz

Pilavı:

750 gr tavuk suyu

350 gr arpa şehriye

1 adet havuç rendesi

tuz

Yapılışı

Tencereye tavuk ve soğan konur, üzerine çıkacak kadar su doldurulur, tuz ve top karabiber ilave edilir, pişirilir.

Haşlanmış tavuklar daha küçük parçalara ayırılır. Tencereye 2 kaşık tereyağı konur, kızdırılır. Tavuk parçaları kızgın tereyağında hafifçe çevrilir. Pembeleşince 100 gr tavuk suyu ilave edilir, karıştırılır.

Karışıma bal, üzümler, kavrulmuş iç badem, kesilmiş kayısılar, limon suyu eklenir ve tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte 10 dakika birlikte pişirilir. Tencerenin altı kapatılır. Tarçın, Antep fıstığı, karabiber ilave edilir.

Başka bir tencereye kalan tereyağı konur, şehriyeler ilave edilir ve kavrulmaya başlanır, kokusu çıkınca rende havuç ilave edilir, birlikte karıştırılır, tavuklu karışım, tavuk suyu, az tuz ve karabiber eklenir. Pilav gibi pişirilir., karıştırılır ve servisi yapılır.