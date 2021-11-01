Türkiye Mahmur Kampı'ndan İstanbul'a gelen terörist yakalandı

Mahmur Kampı'ndan İstanbul'a gelen terörist yakalandı

Türkiye

Mahmur Kampı'ndan İstanbul'a gelen terörist yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda Mahmur Kampı'ndan gelen ve yurt dışına çıkmaya çalışan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 26 Ekim'de Sultangazi'de PKK/KCK terör örgütü adına Irak'taki Mahmur Kampı'nda gelen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de kaldığı adreste yakalanan şüpheli H.Y.'nin illegal yollardan yurtdışına kaçma arayışı içerisindeyken yakalandığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., 27 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ali Çağlar TINBEK/DHA


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