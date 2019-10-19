Mahmut Kırmızıgül ve Melis Sezen yakalandı

Çapkınlık turlarında sıkça görülen Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’ün 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen’le yazışmaları kafaları karıştırdı.

Melis Sezen bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa, “Bu burada kalsın dendi” notunu düştü.

Mahmut Kırmıgül, fotoğrafa yorum yaparak, “Kim dedi?” yazdı ve gülücük emojisi koydu.

Melis Sezen’in de “Şşşşş” yazması, aralarında bir şey olduğunu düşündürdü.

Aynı babası

Babasına olan benzerliği de dikkat çeken 20 yaşındaki Mahmut Kırmızıgül, sürekli esmer kadınlarla yakalanıyordu.

Mahmut Kırmızıgül kimdir?

Oyuncu, yönetmen ve besteci Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül 20 yaşındadır.

Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde mezundur.

Aynı okulun ilköğretim bölümünü 13 yaşındayken birincilikle bitirmiştir.

Sıkı bir Galatasaray taraftarıdır.