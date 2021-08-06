Mahmut Özer, 3 yıldır Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk’un yardımcılığını yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararla Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereden mezun ve kariyeri ne? sorularını sormaya başladı…

MAHMUT ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER NEREDEN MEZUN VE KARİYERİ NE?

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mahmut Özer, 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yaptı.

Yüksek Lisans ve Doktorasını 1996 ve 2001 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Mahmut Özer, öğretim üyeliği görevinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak atandı, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nda bulundu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerinde de bulunan Mahmut Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atandı.

İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı da olan Özer, daha önce 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla da Milli Eğitim Bakanı oldu.