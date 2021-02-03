Magazin Mahmut Tuncer korkuttu!

Mahmut Tuncer korkuttu!

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Mahmut Tuncer korkuttu!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer (59), dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Işıl Tuncer, ünlü türkücünün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

03 Şubat 2021, Çarşamba 07:41 Son Güncelleme:
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59 yaşındaki usta sanatçı dün akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden yükselince eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

'Nazar değdi'

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi. (TV100)

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