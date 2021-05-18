Mahmutbey trafiğine çözüm olacak! Bakan güzel haberi verdi...

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin, Anadolu Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, 2003'te Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Konforun ve güvenliğin artması ile beraber ortalama hız 40 kilometreden 80 kilometreye çıktı. Yaptığımız bu yollar sayesinde taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık. Asrın projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kesimini de 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız. İstanbul'da Hasdal-Habibler arasındaki 10 kilometre uzunluğunda olan ve içinde 4 bin 5 metre uzunluğu ile dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu hizmete açıyoruz. Yolumuz açıldığında Hasdal-Mahmutbey kavşağı arasındaki yoğun trafiğe alternatif yeni bir yolu hizmete almış olacağız" dedi.

'ORMAN VARLIĞIMIZI 23 MİLYON HEKTARA ÇIKARDIK'

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca son 19 yılda 5,3 milyar fidanın toprakla buluştuğunu söyleyerek, "20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı son 19 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 23 milyon hektara çıkardık. Bakanlığımız, sadece karayolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salınımını ortadan kaldırıyor. Sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık. Tüm ulaştırma projelerimizin çevreye olan katkısı aşikardır" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek TUSAŞ Köprülü Kavşağı hizmete açıldı.